Letícia Colin é indicada a Melhor Atriz no Emmy Internacional por 'Onde Está Meu Coração'

Saiu a lista de indicação ao Emmy Internacional 2022 e a atriz Letícia Colin foi indicada na categoria de Melhor Atriz por "Onde Está Meu Coração", série original do Globoplay. A lista nesta quinta, (29), e traz Letícia como a única atriz brasileira no páreo.

Na trama, ela vive a médica Amanda, que enfrenta uma guerra particular a partir de uma relação destrutiva com as drogas, pressão familiar constante e um casamento frágil com Miguel, vivido por Fabio Assunção.

A atriz vibrou com a indicação: “Estou imensamente feliz! Nosso trabalho é a vitória do amor, da delicadeza e da força de contar uma história sobre ter uma segunda chance! É possível superar a dependência química e reinventar sua vida”.