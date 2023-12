Letícia Cazarré sobre síndrome de burnout: 'A culpa não é do Juliano Cazarré'

Letícia Cazarré, que está grávida do seu sexto filho com o ator Juliano Cazarré, explicou na última quinta-feira, 28, o que a levou a desenvolver a Síndrome de Burnout. Em uma live no Instagram, a bióloga falou que está vivendo em um ritmo acelerado desde que deu à luz Maria Guilhermina, a quinta filha que nasceu com um problema no coração.

A esposa de Juliano também enfatizou que o diagnóstico não é atual, ele aconteceu há alguns meses e, atualmente, ela já está bem melhor. “A culpa não é do Cazarré. Nunca conheci um homem que cuidasse tanto dos filhos e da esposa como esse daqui. Se eu tive burnout, não foi por causa dele, muito pelo contrário, com certeza ele aliviou demais meu peso e meus sintomas, mas é isso, pode acontecer com todo mundo e principalmente com quem está na situação que a gente está, que é ter um filho ou um parente com a saúde muito frágil durante muito tempo”, comentou.