Leonardo tem alta após internação e dá detalhes sobre o que aconteceu

Leonardo já está em casa após passar uma noite internado no Hospital Albert Einstein de Goiânia em decorrência de um quadro de gastroenterite e desidratação. Na manhã desta terça-feira, 9, o cantor apareceu nos Stories do Instagram para atualizar os fãs sobre sua alta.

"Acabei de chegar em casa, graças a Deus. Tive uma gastroenterite, resumindo: uma caganeira, e desidratei. Deu cãibra nas minhas pernas e eu tive que correr para o hospital. Fiquei internado lá para tomar um soro", contou o sertanejo.

Ao Estadão, a assessoria do cantor explicou: "Leonardo recebe alta após internação por gastroenterite. Atendido por seu cardiologista, Dr. Weimar Kunz Sebba Barroso Souza. O cantor foi submetido à hidratação venosa com solução fisiológica, além de passar por uma série de exames, tendo apresentado melhora significativa, resultando na liberação médica".

Ainda nesta terça-feira, ele participa do 19º Leilão Beneficente em prol da Casa de Apoio São Luiz, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.