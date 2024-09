Leonardo Padura em Belém: imagens literárias zelam pela dignidade dos povos

“Acredito que sempre é possível, a partir de uma história doméstica, uma história muito próxima no tempo e no espaço do escritor, construir uma ponte para o universal, porque esses valores universais são os valores e a essência da condição humana, que é universal”. Essa colocação do escritor cubano Leonardo Padura diz muito da relação umbilical entre a literatura e a liberdade, a dignidade e a identidade de um povo. Como acontece na Amazônia, região na pauta dos debates mundiais. Pois é justamente em Belém, na região amazônica, onde Padura estará na próxima sexta-feira (13), às 17h, no auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes, no Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA).

“Quando falo com um leitor brasileiro, falo sobre amizade, sobre medo, sobre repressão. Toco em questões que ele também viveu, talvez com outras características, mas que fazem parte daquela condição humana universal”, já chegou a declarar esse autor. Padura vem ao Brasil (após cinco anos) a convite do Clube de Leitura do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro.

Em Belém, o escritor participará de programação organizada pela Reitoria da UFPA, por meio da Editora da UFPA, com apoio da Editora Boitempo, que publica os títulos de Leonardo Padura no país, e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). O evento na Universidade intitula-se "Leonardo Padura por ele mesmo: trajetória literária” e terá apresentação do reitor Emmanuel Zagury Tourinho, e moderação de Ivana Jinkings, da Editora Boitempo.

Leonardo Padura é autor das obras “O homem que amava os cachorros” (2015), “Hereges” (2015), “Paisagem de outono” (2016),

“Passado perfeito” (2016), “Máscaras” (2016), “Ventos de quaresma” (2016). “A transparência do tempo” (2018), “O romance da minha vida” (2019), “Água por todos os lados” (2020), “Como poeira ao vento” (2021), “Febre de cavalos” (2022) e “Pessoas Decentes” (2023).

Pensar o mundo

Sobre o evento, o reitor Emmanuel Tourinho destaca: “A Universidade Federal do Pará é um lugar de Educação, Ciência, Arte e Cultura. Seu ambiente de formação valoriza oportunidades múltiplas de interlocução com pessoas que pensam o mundo contemporâneo, seus conflitos, suas aspirações, seus desafios. A literatura alimenta esse ambiente de debate de modo muito rico e especial para promover a consciência e a sensibilidade a dimensões importantes da vida”.

“Leonardo Padura é um escritor premiado, de reconhecimento internacional e já bastante conhecido por leitores brasileiros. Sua obra é referenciada pela realidade de Cuba, mas transcende esse limite geográfico na reflexão sobre questões que são universais. A oportunidade de receber Padura na UFPA é excepcional, uma honra e uma alegria para nós. Estamos diante de um autor cujos compromissos intelectuais com uma visão crítica e consistente da realidade social são inarredáveis”, pontua Emmanuel Tourinho.

Vivências

O reitor sabe o que diz, como pode ser observado nesta nota do autor acerca do gesto de escrever: “Entre o objetivo de escrever este romance e o próprio exercício da escrita houve a mediação de anos para refletir, ler, investigar, discutir e, sobretudo, penetrar com assombro e horror pelo menos numa parte da verdade de uma história exemplar do século XX e da biografia desses personagens obscuros mas reais que aparecem no livro. Nesse vasto processo, foi para mim imprescindível a cooperação, o conhecimento, as experiências e as investigações prévias de muitas pessoas que, em alguns casos, chegaram a partilhar comigo as próprias vivências e, inclusive, incertezas acerca de uma história em sua maior parte sepultada ou pervertida pelos líderes que, durante setenta anos, foram os donos do poder e, evidentemente, da História” - em "O homem que amava os cachorros".

Em outro trecho de livro, nota-se a densidade da escrita de Padura. “Só o consolava de sua culpa ter ouvido um dia que aquela guerra se travava pela liberdade, que, dizia quem sabia, é uma das principais excelências dos homens francos, pois a servidão é comparável à morte. Aquela liberdade poderia ser também a dele?”, em “A transparência do tempo”.

Ivana Jinkings, diretora da Boitempo, explica como tem sido a recepção da obra de Padura no Brasil. “Foi excelente. Lançamos ‘O homem que amava os cachorros’ em 2013. O livro já vendeu mais de cem mil exemplares no Brasil e ocupou, por muitas semanas, a lista de mais vendidos. Essa obra premiada, traduzida para muitos idiomas, é uma ficção que narra fatos reais: o assassinato de Leon Trotski no México, por Ramón Mercader, que logo refugia-se em Cuba. É uma espécie de “thriller histórico” escrito de forma primorosa, na qual a narrativa se impõe sobre os argumentos. Um livro para quem gosta de literatura da mais alta qualidade”.

Ao comentar sobre prêmios conquistados por esse autor, Ivana Jinkings enfatiza: “Sua habilidade em mesclar gêneros diferentes como o histórico, o policial, o noir, traz para as páginas de seus livros temas muito caros não apenas à realidade cubana, mas presentes em toda a sociedade latino-americana como a musicalidade, as cores, e também violência, corrupção, crime organizado, desigualdade social. São temas universais que atingem diferentes locais, diferentes culturas. Eu apostaria que ele ganha, a qualquer hora, um Nobel de Literatura. Poucos autores merecem mais do que ele”.

Serviço

Evento: “"Leonardo Padura por ele mesmo: trajetória literária”

Data: 13 de setembro (sexta-feira).

Horário: 17h.

Local: auditório do Centro de Eventos Benedito Nunes, no Campus da UFPA em Belém.

Entrada franca até lotação do auditório, sem inscrição prévia

Após a palestra, Padura autografar livros dele, os quais estarão à venda no estande da Ed.ufpa, no Centro de Eventos Benedito Nunes