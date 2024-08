Leonardo Dicaprio exalta ecocentro de Santarém que utiliza espaço de uma antiga fábrica de borracha

Identificado com pautas em defesa do meio-ambiente, o ator Leonardo Dicaprio, famoso por filmes como Titanic e A origem, publicou nesta quarta-feira, 21, em sua página no Instagram, texto e fotos sobre um ecocentro inaugurado recentemente em Santarém. Na postagem, o artista informa que o local tem como parceiros a Organização de Preservação Ambiental, Rewild, o Projeto Saúde e Alegria, a Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do Oeste do Pará, Acosper-STM/PA, e o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de Santarém.

"Um novo ecocentro de última geração com equipamentos para processamento e venda de matérias-primas da natureza, como mel, polpa de frutas e até mesmo óleos vegetais e essenciais, está aberto em Santarém", escreveu Dicaprio.

O ator destacou que a "mudança em direção à sustentabilidade ajuda a proteger a saúde da Amazônia ao mesmo tempo, em que apoia os povos indígenas"