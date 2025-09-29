Capa Jornal Amazônia
LEOA lança álbum 'Original Malokera' com fusão de ritmos latinos

Primeiro disco solo reúne 15 faixas e participações de artistas como Potyguara Bardo, Urias e Pi Love

Gustavo Vilhena*
fonte

Original Malokera de LEOA reúne diversos ritmos latinos e nuances do nordeste brasileiro. (Ian Rassari)

O álbum solo da artista LEOA já está disponível em todas as plataformas de streaming. Lançado na segunda-feira (29), o primeiro trabalho da cantora, Original Malokera, reúne 15 faixas que propõem uma fusão ousada e sofisticada de referências da música latina, caribenha e nordestina. A informação foi divulgada pela ALÁ Comunicação, selo que assina o lançamento.

Com o selo da ALÁ Comunicação, o lançamento traz participações de Potyguara Bardo, Amem Ore, Gil Bala, Janvita, Urias, Uana e Pi Love, reforçando a nova fase da carreira de LEOA em caráter colaborativo e plural. A cantora, que possui nove anos de carreira como líder da banda Luisa e os Alquimistas, já soma milhões de reproduções nas plataformas digitais e apresentações em festivais no Brasil e na Europa.

Fruto de uma pesquisa musical, o disco conecta o som de paredão do Nordeste a elementos contemporâneos da música latina e caribenha. "Essa mistura é algo constante no meu som, como neste álbum, em que aboios e ladainhas de capoeira se encontram com beats eletrônicos e uma pegada urbana", explicou LEOA sobre a diversidade de ritmos em Original Malokera.

Álbum solo une ritmos regionais e influências globais

O álbum presta homenagem a Natal, cidade natal da artista, e reflete seu retorno às origens. As composições abordam romantismo, reflexões sobre a carreira, busca por originalidade e relações interpessoais. Faixas como MALOKERA, Melô de Cinderela, Tropical do Brasil e Meu Reggae evidenciam a diversidade de estilos da cantora.

Colaborações de Pi Love e outros artistas reforçam autenticidade

Embora o português seja predominante, o disco incorpora trechos em inglês, espanhol e francês. O processo criativo contou com a direção artística de LEOA e produção musical de Gabriel Souto. "Ela já chegou com composições bem direcionadas, ideias claras de melodia, harmonia e referências. Assumiu a direção artística e musical, enquanto eu fiquei mais focado na produção e na composição", contou Souto.

O cantor e produtor Pi Love, parceiro nas faixas Esse Bebê é Peso e Meu Reggae, destacou a trajetória da artista: “É uma mulher guerreira, talentosa e muito humilde, e é por isso que admiro tanto ela”. Em Original Malokera, a cantora reafirma sua pesquisa sobre rap, afrobeats e ritmos urbanos, transitando entre português, espanhol, francês e inglês, em um manifesto artístico de liberdade, reinvenção e autenticidade.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Palavras-chave

LEOA

original malokera

música latina

música nordestina

Música Brasileira

Natal
