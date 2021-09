Leo Picon se manifesta após polêmica: 'Essa atitude não representa os meus valores, o que eu sou'

Após a repercurssão negativa do vídeo que pretendia ser humorístico, o influencer Leo Picon decidiu se manifestar, pediu desculpas, e disse que após conversar com o Whinderson Nunes, ele entendeu a gravidade da situação e se arrepende.

As críticas começaram quando o paulista publicou em sua rede social, um vídeo onde ele finge ser um turista em uma periferia e aborda um garoto. Antes da abordagem, ele chama o garoto de tranficante “Vou mostrar como se fala espanhol com o traficante de Recife”, disse. Na legenda, Picon ainda escreveu “Traficante de informaciones (traficante de informações)”, o que gerou revolta nas redes sociais.

Muitos consideraram a postura do influencer como preconceituosa. “Imaturo, irresponsável e sem caráter! Não há uma palavra ideal para descrever o lixo que Leo Picon é. Partiu meu coração ver a inocência da criança. Leo Picon faz parte do padrão rico que curte humilhar pobre para se sentir bem. Espero que seja processado pela mãe do garoto”, afirmou um seguidor.

A princípio, o irmão de Jade Picon tentou se defender dizendo que era apenas uma brincadeira, e que tiraram o comentário do contexto. Após a repercussão negativa, o influencer tentou se explicar. “Eu vinha fazendo vários vídeos em espanhol e lidando com o que eu estava vivendo no dia a dia, lá em espanhol, em tom de brincadeira, como se fosse algo voltado à 'la mafia' espanhola porque 'hablar en espanõl es un estilo de vida“, brincou.

Por fim, ele publicou mais um série de stories, em seu perfil no instagram, dizendo que após conversar com o humorista Whinderson Nunes, ele havia entendendido. Ele termina agradecendo o nordestino, por ter o alertado e ajudado nesse assunto.