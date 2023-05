Leo Dias sobre desconforto de Marquezine com paparazzi: 'Não gosta desse tipo de jornalismo'

Leo Dias é o convidado de estreia do quadro ‘Influenciadores Querem Saber’ do ‘Programa Raul Gil’ deste sábado (27). No bate-papo, o jornalista aborda vários temas e polêmicas de seu trabalho, que, mesmo sendo feito agora longe das telas de TV, são alvo permanente de comentários na internet.

O novo quadro é composto por quatro influenciadores digitais, que devem fazer perguntas polêmicas e curiosas aos convidados. Dessa vez, Ingrid Ohara, Yarley Ara, Gustavo Tubarão e Júlia Oliver foram os escolhidos para entrevistar o jornalista.

Entre as muitas polêmicas envolvendo o colunista, está a relação com Antonia Fontenelle, as traições de Arthur Aguiar e o desconforto de Bruna Marquezine com paparazzis e rumores de um affair com L7nnon.

Leo Dias comentou sobre a relação delicada de Bruna Marquezine com colunistas de fofoca e o possível relacionamento da atriz com o rapper L7nnon. “Ela não gosta desse tipo de jornalismo. Ela não curte que as pessoas acompanhem ela, os paparazzi”, contou.

Recentemente, o jornalista noticiou que Bruna estaria flertando com L7nnon, o que não foi bem aceito.“Acho que ela está em um nível que não se rebaixa mais”, falou sobre Marquezine.

De acordo com o colunista, Bruna teria se encantado com o estilo de vida do cantor e o affair já estaria durando alguns meses. No Instagram, L7nnon se pronunciou ironizando a notícia sobre sua vida amorosa: “Daqui a pouco vou estar casado e com filhos e só eu não vou saber kkk”.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)