Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar homenageiam compositor João Donato em álbum acústico

"Lugar Comum", música composta pelo músico e compositor João Donato e escrita pelo cantor e compositor Gilberto Gil traz os versos: "Beira do mar/Um lugar comum/ Começo do caminhar/ Pra beira de outro lugar/Pra beira do mar/Todo mar é um/Começo do caminhar/Pra dentro do fundo azul". Pois essa canção também traduz o novo álbum que a cantora paraense Leila Pinheiro lança nas plataformas musicais nesta sexta-feira (27), bem como o vídeo de "Brisa do Mar - Surpresa", em um novo caminhar da carreira dela. O disco "Donato" (Jasmin Music) chega em boa hora para homenagear um dos maiores músicos do planeta e reafirmar a produção em alto estilo e intensa de Leila. Até porque, essa cantora se juntou a dois grandes músicos, o multi-instrumentista Ricardo Bacelar ao piano e Jaques Morelenbaum no cello para revisitar (novas leituras) 12 canções do universo do acreano João Donato.

Leila se entrega nas interpretações das músicas, o piano de Bacelar dialoga sutilmente com a voz da intérprete e o cello de Morelenbaum realça o clima para a degustação dos ouvintes, como se pode sentir em "A Rã" (João Donato / Caetano Veloso). "Lugar Comum" (João Donato / Gilberto Gil) funciona como um mantra, com uma letra transcendental de Gil e música inesquecível do inesquecível João Donato, que faleceu em 17 de julho de 2023, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Esse compositor, músico, arranjador completaria 90 anos em 17 de agosto deste ano.

Além dessas gemas,"Donato" tem ainda "Açafrão" (João Donato / Marlon Sette / Sylvio Fraga), "Naquela Estação" (João Donato / Caetano Veloso / Ronaldo Bastos), "Brisa do Mar - Surpresa" (João Donato / Abel Silva - João Donato / Caetano Veloso), "Verbos do Amor" (João Donato / Abel Silva), "Naturalmente" (João Donato / Caetano Veloso), "Cadê Você" (João Donato / Chico Buarque), "Contas de Vidro (João Donato / João Gilberto / Lysias Ênio), "Já Que Você Deu Motivo" (João Donato / Ronaldo Bastos), "Nua Ideia" (João Donato / Caetano Veloso) e "Flor de Maracujá" (João Donato / Lysias Ênio).

Convite

Em entrevista ao Grupo Liberal, Leila Pinheiro conta a trajetória desse novo trabalho até poder ser acessado pelo público. A cantora conta que conheceu em Fortaleza (CE) o produtor do disco junto com ela, Ricardo Bacelar, um cearense que tem um dos melhores estúdios do Brasil, como diz Leila. Ricardo já a conhecia, porque Leila tinha gravado "Bye bye Brasil" no álbum “Nós e o Mar”, de Roberto Menescal, Diogo Monzo e Ricardo. Depois dessa gravação, Ricardo perguntou a Leila se ela não gostaria de fazer junto com ele uma homenagem a João Donato, por ocasião dos 90 anos desse músico.

"E aquilo para mim foi uma surpresa. Ele tem um selo, Jasmin. Foi uma surpresa e um enorme desafio, porque por mais que eu conheça a obra do Donato, tenha gravado com ele, fizemos shows juntos e tudo o mais, eu, talvez, naquele momento, não pensasse em gravar o Donato. Até porque ele foi muito gravado, e é muito particular. Como eu já disse em outras entrevistas, três acordes do Donato com aquele suingue, a gente já sabe que é ele. E eu e o Ricardo começamos a conversar sobre como seria esse projeto, e em especialmente porque era piano, voz e um cello", ressalta Leila.

Na troca de ideias entre Leila e Ricardo, e impressões dos dois aos teclados, e saiu logo a gravação de "A Rã", obra-prima de Donato e Caetano, e "Lugar Comum". A ideia é justamente não desconstruir o João Donato, mas apresentar o Donato com a densidade da obra dele, com a característica da obra dele, das harmonias sofisticadas que ele fazia, com o intuito de homenageá-lo, como frisa Leila. A cantora diz que a participação de Jaques Morelenbaum fecha o disco.

‘Paraense’

Como Leila é pianista, cantar solo junto a esse instrumento não a assusta, então, voz e piano não foi problema na feitura do disco. O desafio para a cantora era o encontro dela com Ricardo, um artista novo para Leila, como diz. E acabou sendo um encontro acolhedor para um disco que reflete essa sintonia. Nesse clima, Leila gravou a música "Naturalmente" que fala na capital do Pará e a cantora acrescentou, inclusive, o verso "Viva Belém!".

Ela conta que João ainda estava vivo quando o álbum começou a ser gravado, tanto que ele repassou a canção inédita "Contas de Vidro" aos dois. Essa é uma canção gravada em 1965 no disco "The New Sound of Brazil – Piano de João Donato" e não tinha letra, providenciada, depois, por Lysias Ênio. E gravação de Leila Pinheiro e Ricardo Bacelar, agora, é a primeira com a letra da canção. Ela, inclusive, toca piano nessa faixa do álbum.

A relação de Leila Pinheiro e João Donato vem desde o disco de estreia dela, de 1983, em que pontuava música "Gaiolas Abertas/Passarinha", de Donato e Martinho da Vila. Ela gravou a música "E muito mais" no DVD "Donatural", canção que abre o DVD "Nos Horizontes do Mundo", da cantora. Ela e Donato fizeram vários shows. "A gente se gostava. Ele me chamava também de 'Paraense', e somos os dois do Norte ainda que sejamos do mundo. E a última vez que eu o encontrei foi dentro de um estúdio, ele saindo e eu entrando. Essa foto (feita por Ivone Belém, última mulher de Donato) até esta no CD", diz Leila. "Era uma delícia de pessoa", completa Leila.

Leila Pinheiro e João Donato: registro fotográfico histórico de dois grandes amigos (Foto: Ivone Belem)