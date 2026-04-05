Leão Lobo se filia ao Partido dos Trabalhadores (PT) junto a Kátia Abreu e Nísia Trindade

O Partido dos Trabalhadores (PT) encerrou o período de janela partidária com a filiação de 40 novos nomes, incluindo o jornalista de celebridades Leão Lobo, que se preparam para as eleições de outubro. Desse total, 13 são estreantes na política e não possuem mandato atualmente.

A filiação de Leão Lobo ao Partido dos Trabalhadores foi confirmada pelo colunista Igor Gadelha e pelo próprio jornalista em entrevista ao NaTelinha. Lobo é conhecido por sua participação no programa TV Fama, exibido pela RedeTV!.

Questionado sobre uma possível candidatura parlamentar, Leão Lobo não cravou sua intenção, mas declarou: "Eu me filiei como cidadão e, felizmente fui aceito".

Novos nomes incluem ex-senadora Kátia Abreu e ex-ministra Nísia Trindade

Entre os novos filiados ao PT, destaca-se a ex-senadora Kátia Abreu (PT-TO). Ela foi uma das principais vozes de oposição ao primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e presidiu a bancada ruralista.

A lista também conta com a ex-ministra da Saúde Nísia Trindade. Todos os nomes recém-filiados deverão disputar as eleições marcadas para outubro deste ano.