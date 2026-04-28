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Leandro Hassum é detonado ao perguntar o que seguidores acharam de 'Casa do Patrão'

Estadão Conteúdo

O ator e humorista Leandro Hassum estreou na noite desta segunda-feira, 27, como apresentador de Casa do Patrão, novo reality show da Record TV e do Disney Plus. Dirigido por Boninho, o programa tem 18 participantes que a cada semana disputam a vaga de patrão da casa, o líder.

Logo após a exibição do primeiro episódio, Hassum foi ao X (antigo Twitter) para perguntar aos seguidores o que eles haviam achado do programa. Muitos deles não pouparam críticas ao humorista e ao reality.

"Desculpa, te adoro, mas como apresentador te achei perdido. Sua dicção também está estranha", escreveu uma seguidora. "Você foi muito ruim como apresentador. Muito confuso e sem autonomia nenhuma", disse outro.

Houve quem achasse que Hassum confundiu os papéis. "Lembre-se de que você é o apresentador e não comediante, porque senão vai ser ainda mais difícil de assistir", apontou outro. "Tiago Leifert seria uma escolha perfeita para apresentador, é isso que eu acho. É carisma que falta", opinou um usuário da rede social.

Por outro lado, houve quem gostasse da condução de Hassum. "Gostei, Leandro. Aos poucos você vai se acostumando e vai pegar o melhor jeito para apresentar", incentivou uma seguidora. "Achei ótima sua apresentação. Vai dar tudo certo", escreveu outra.

Telespectador pediu "troca" de câmeras

A qualidade técnica da transmissão de a Casa do Patrão também foi alvo de reclamações no post de Hassum. A maioria dos comentários se referiam do áudio dos participantes sobre a definição das câmeras utilizadas no programa.

"O som, gente. Na Fazenda outro reality da emissora já era ruim. Agora, parece que piorou", diz um dos comentários. "Precisa urgentemente trocar essas câmeras. A imagem não está legal", mostra outra postagem. "As câmeras não pegam, o áudio estoura e dá eco no ao vivo. O pessoal parece que não te escuta, o microfone parece que não funciona", foi outro apontamento.

Um seguidor cobrou a mesma qualidade da concorrente: "Sério que a Record não tem dinheiro para comprar umas câmeras boas padrão Globo?

Casa do Patrão vai ao ar diariamente na Record TV, por volta das 22h30. A transmissão ao vivo, 24 horas por dia, está no Disney Plus.

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Palavras-chave

TV/CASA DO PATRÃO/LEANDRO HASSUM/SEGUIDORES/CRÍTICAS
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