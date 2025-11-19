Lázaro Ramos comemora 47 anos com tema de festa inusitado

Lázaro Ramos comemorou seus 47 anos no último sábado, 15, em uma festa com tema inusitado: "Use uma roupa que você não tem aonde usar". "Estou curiosíssimo para ver como as pessoas vêm", começou o ator, escritor e ativista.

O dia oficial do aniversário de Lázaro é em 1º de novembro. Entretanto, apesar do atraso na data, ele não dispensou a alegria ao conversar com os convidados da festa, que explicaram o motivo do uso das roupas.

Taís Araújo brincou com a peça que usava, um quimono acetinado com ombreiras: "Eu nunca tinha visto um pijama de ombreira. E aí, eu achei chique."

Ingrid Guimarães também comentou sobre a roupa com bom humor. Luana Xavier disse: "Essa roupa eu fiz especialmente para uma escola de samba que homenageou a minha avó, Chica Xavier, e ficava guardada no fundo do armário."

"Por favor, aproveitem bastante", finalizou o aniversariante. No dia de seu aniversário, antes da festa, Lázaro recebeu uma homenagem com um pequeno bolinho que não deixou a data ser esquecida.

"Completando hoje 47 primaveras! Animado pra mais um ciclo lindo. Obrigado a todos por tanto amor sempre! Agora já tá liberado me mandar parabéns por aqui", escreveu em suas redes sociais.