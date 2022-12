Laura Nogueira lança o livro 'Habitamos Sem Rosto'

A professora de Língua Portuguesa e Literatura Laura Nogueira lança o terceiro livro de poemas “Habitamos Sem Rosto”, pela editora Patuá, de São Paulo. Paraense, natural do município de Uruará, na Transamazônica, Laura Nogueira mora em Belém há muitos anos e já publicou dois livros premiados: “Poema Pequeno”, em 2018, e “Porque Uma Flor é Grito Matéria”, em 2021. O lançamento do novo livro com sessão de autógrafos será na próxima sexta-feira (16), na Casa da Linguagem, a partir das 16h.

O título “Habitamos Sem Rosto” é uma reflexão poética da autora “sobre o homem do século XXI, que pode estar em todos os lugares, especialmente com o recurso da internet e das redes sociais, mas sem rosto, sem identidade”, conforme ela explica.

Graduada em Letras e mestre em Literatura, professora da rede pública de ensino, Laura Nogueira traz um alerta poético influenciado pela reflexão da “modernidade líquida”, do sociólogo e filósofo polonês Zygmund Bauman, que trata de uma vida de consumo, individualizada e superficial, que, apesar de mão ser o objeto do livro da artista, justifica o nome do livro e explica sobre o a humanidade “sem rosto”.

O livro evidencia que a maneira com que as pessoas lidam com a natureza e também consigo mesmas demonstra que não são tão sábias quanto acreditam. “É também muito da minha cosmovisão cristã-protestante, presente nos meus livros, nessa forma de ver o mundo como decadente, o que não é nenhuma novidade, está presente desde o mundo antigo, na bíblia e nas artes, sejam elas literárias ou não”, aponta a autora.

Os poemas de “Habitamos Sem Rosto” foram escritos entre os anos de 2016 e 2020. “No meu livro tem poesias mais críticas, mas são gêneros variados. Escrevo inspirada em histórias pessoais, da infância e da contemporaneidade, histórias que ouvi falar, mas não necessariamente sobre essas coisas”, conta.

Outros livros

Antes deste novo livro, Laura Nogueira publicou “Poema Pequeno”, em 2018, que foi premiado pela Fundação Cultural do Pará (FCP) em 2016, e também “Porque Uma Flor é Grito Matéria”, em 2021, pela Amo! Editora, obra que havia sido premiada nove anos antes, em 2012, pela Academia Paraense de Letras (APL). Ela também teve participação em livros de outros autores paraenses e também em revistas.

Em “Habitamos Sem Rosto”, ela traz ilustração de Léa Araújo, santarena radicada no Rio Grande do Sul; prefácio do premiado poeta Daniel da Rocha Leite; e apresentação de capa do filósofo, mestre e professor Marcos Palheta. “É um privilégio lançar um livro com a participação de pessoas amigas que respeito tanto, e, ainda mais, em num lugar simbólico para a literatura, como a Casa da Linguagem. Também, seguindo os passos de outros autores do Norte, neste caminho estreito que é o mercado editorial do Centro Sudeste”, afirma.

Agende-se:

Lançamento do livro de poemas “Habitamos Sem Rosto”, de Laura Nogueira

Dia: sexta-feira, 16

Hora: 19h

Local: Casa da Linguagem (Av Nazaré, 31, Bairro de Nazaré)