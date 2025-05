Laura Fernandes, de 21 anos, é a 'Gata da Capa' desta semana; veja

A universitária Laura Oliveira, de 21 anos, é a "Gata da Capa" do Jornal Amazônia desta semana. Com registros do fotógrafo e curador do projeto, Neto Soares, a sessão capturou a beleza e a sensualidade da modelo combinada com a paisagem da Praia do Maçarico, em Salinas. Laura contou em entrevista que a experiência foi única e está realizando um sonho ao participar do projeto e que foi indicada pela irmã, Fernanda Oliveira, que também já foi modelo do projeto “Gata da Capa”.

Natural de Mãe do Rio, no nordeste do Pará, Laura deu detalhes sobre sua participação no projeto do Jornal Amazônia: “Eu fui indicada pela minha irmã, Fernanda Oliveira, que também já foi fotografada pro ‘Gata da Capa’. Vejo o projeto como importantíssimo por poder enaltecer a beleza feminina e que tem o público paraense feminino muito forte. Me senti extremamente privilegiada com esse convite de poder contribuir com esse belíssimo projeto”, declarou a universitária.

Laura Fernandes

Laura Oliveira mantém uma rotina de treinos conciliada com a universidade de fisioterapia. Para ela, praticar atividades físicas é essencial para sua vida, tanto para a saúde física quanto para a mental. “Sempre aconselho as pessoas a manter uma vida esportiva ativa, e que não deixem o sedentarismo atingi-los. Eu sou apaixonada pela musculação, foi onde eu me encontrei e consegui vencer a ansiedade e ficar bem tanto fisicamente e mentalmente”, pontuou Laura.

A “Gata da Capa” desta semana destacou que buscou transmitir sua personalidade nas fotos e inspirar outras mulheres. “Eu quis refletir a minha personalidade mais sensual. E essa foi a pegada do ensaio. Além de deixar claro que quero inspirar outras mulheres a não ter vergonha do seu corpo, que nós mulheres devemos nos apoiar mais do que nunca! Somos únicas e extremamente poderosas”, afirmou a modelo.

Sobre o ensaio realizado na Praia do Maçarico, em Salinas, Laura contou que a escolha foi feita por Neto Soares, curador e fotógrafo do projeto “Gata da Capa”, e destacou seu profissionalismo. “O Neto foi quem escolheu o local. Tudo aconteceu muito rápido. Num dia ele me convidou e no dia seguinte eu já estava a caminho do local do ensaio. Pude ver o ensaio antes e ficou surreal. Amei cada detalhe, tudo saiu muito perfeito, o Neto foi incrível comigo”, finalizou Laura Oliveira, universitária de fisioterapia e “Gata da Capa” desta semana.