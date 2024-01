Laudo aponta as causas da morte de Sinéad O'Connor; confira

Após seis meses da morte da cantora irlandesa Sinéad O’Connor, nesta terça-feira (09), um laudo emitido por um legista de Londres revelou que a artista faleceu de causas naturais. Sinéad morreu em julho de 2023, aos 56 anos. Na época, não foram levantadas suspeitas sobre a morte da cantora.

A artista era admirada pela voz e as composições que marcaram época. O álbum de estreia “The Lion and the Cobra” foi lançado em 1987 e alcançou sucesso na crítica.

VEJA MAIS

Mas foi com o disco, “I Do Not Want What I Haven’t Got” que Sinéad alcançou fama internacional. A versão de "Nothing Compares 2 U”, do Prince, se tornou a primeira nas paradas em 1990.

A irlandesa também ficou conhecida por suas fortes opiniões, que ganhavam evidência em suas produções artísticas. Entre os temas levantadas por ela, estão os abusos cometidos por integrantes da Igreja Católica e os direitos da mulher.