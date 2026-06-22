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Larissa Manoela desabafa sobre pressão por gravidez: 'Querem me ver grávida a qualquer custo'

A atriz tem lidado com cada vez mais comentários de seguidores que especulam uma possível gravidez

Estadão Conteúdo
fonte

Larissa Manoela (Instagram @larissamanoela)

Casada desde 2023 com o também ator André Luiz Frambach, Larissa Manoela já falou abertamente sobre o desejo de ser mãe no futuro. Ainda assim, a atriz tem lidado com cada vez mais comentários de seguidores que especulam uma possível gravidez. Cansada da situação, ela usou as redes sociais para desabafar sobre a pressão que vem sofrendo.

No X (antigo Twitter), no último domingo, 21, Larissa comentou sobre a forma como seu corpo tem sido alvo de observações público. "Notaram que todo post que faço agora tem alguém comentando 'nossa, olha a barriguinha'. Gente, é só uma barriga normal, vamos tá normalizando? Eu não tenho barriga negativa", escreveu.

A atriz também reforçou que, quando decidir aumentar a família, será ela mesma quem dará a notícia ao público. "Vocês querem me ver grávida a qualquer custo. Já disse que, quando acontecer, eu vou ser a primeira a falar", afirmou.

Quantas vezes Larissa Manoela casou com André Luiz Frambach?

Larissa e André já se casaram três vezes. O primeiro casamento foi em dezembro de 2023 em uma cerimônia mais intimista. Foi quando eles oficializaram a união no cartório.

Em novembro do ano seguinte, o casal fez nova cerimônia na Tailândia. Para essa renovação dos votos, o casal viajou sozinho e celebrou de forma despojada, na praia.

A terceira vez foi em dezembro de 2024, quando eles reuniram amigos e familiares em um casamento tradicional, com direito a troca de vestido, padrinhos e decoração floral.

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Larissa Manoela/André Luiz Frambach/especulações/gravidez
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