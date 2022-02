Laércio Esteves apresenta a exposição 'Vertigios'

A Casa Soma Cultural promove nesta quarta-feira, 16, a exposição de Laércio Esteves, guitarrista, fotógrafo, cineasta, pintor e professor universitário. A mostra 'Vestígios' se apresenta como o trabalho mais heterogêneo de Esteves, no qual ele apresenta fragmentos de vários períodos, técnicas e suportes de sua produção artística.

Fotógrafo desde os onze anos de idade, o artista dedica-se a produzir arte em diversos âmbitos. Segundo ele, os últimos cinco anos foram dedicados à produção de telas, uma grande paixão de Laércio, à música, fazendo parte da banda ‘Móbile Lunar’, a qual ocupa uma parte importante em sua vida, e ao audiovisual.

‘Vestígios’ surgiu como uma forma de expressar o que, ao ver do artista, se baseia na vida humana. Para ele, em muitas ocasiões são mostradas ou se deixam mostrar apenas algumas partes de algo, nunca um todo. Pensando nisso, ele trouxe em sua nova mostra diversos fragmentos do seu trabalho e vida durante os últimos anos de sua vida até o momento. “Será possível também encontrar fotografias tiradas há 15 anos e outras feitas há 20 dias”, comenta o músico.

Segundo Laércio Esteves, “talvez cada obra apresentada seja um fragmento da pessoa que eu venho tentando e almejando ser na última década”.

Apresentando grande parte de seu trabalho realizado até o momento, Laércio apresenta obras fotográficas, digitais, analógicas, ilustrações, desenhos, aquarelas além de muitas outras programações, incluindo música e performances musicais. “Ao contrário das outras exposições que fiz, que eram puramente fotográficas, essa contém uma gama de superfícies e plataformas muito maior”, afirma ele. “De alguma forma é um retrato da última década e os principais estilos e técnicas que eu me dediquei mais”, finaliza.

Com a realização da Casa Soma, a exposição pôde trazer os diversos âmbitos da arte para a apresentação. O guitarrista diz que foi graças ao espaço cedido que ele conseguiu explorar a heterogeneidade bastante presente na mostra. “A Casa entregou um espaço e uma liberdade criativa que me permitiu essa ‘brincadeira’ multiplataforma”, conta Laércio.

Inaugurada em 2022, o espaço cultural surgiu “através do amor de duas amigas pelas artes, cultura regional, e a vontade de apoiar a cena independente de Belém”, afirma Joelle Mesquita, uma das sócias da Casa. Com espaços de salas para aluguéis mensais, sala de reuniões, área externa com piscina para eventos, estações de trabalho, e locais especiais onde é possível realizar e planejar eventos, o local vem como uma opção para trazer aconchego a todos que vivem da arte e desejam continuar resistindo por ela.

Nos próximos eventos a serem realizados na Casa Soma, no dia 19 de fevereiro será apresentado o evento ‘Leia Mulheres’, no qual a escritora negra e ativista bell hooks será a homenageada do clube de leitura. Ainda este mês, também será lançado o projeto ‘Somar’, que contará com apresentações em formato pocket de artistas paraenses.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)