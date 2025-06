'Lady Tempestade', peça com Andrea Beltrão, terá nova temporada em São Paulo

A peça Lady Tempestade terá uma nova temporada em São Paulo a partir de 8 de agosto, no Teatro Faap. O espetáculo está prestes a encerrar suas apresentações no Sesc Consolação, onde teve os ingressos esgotados logo no início das vendas.

Estrelada por Andrea Beltrão, a história é inspirada na vida da advogada pernambucana Mércia Albuquerque, defensora de presos políticos da ditadura militar.

"Muitas vezes, evitamos tocar em assuntos duros, mas, escolhendo o silêncio, contribuímos para a impunidade", afirmou a atriz carioca sobre a temática da obra em entrevista ao Estadão em maio.

A venda dos ingressos já começou por meio do site www.faap.br/teatro.

A partir da quarta-feira, 25, as entradas também estarão disponíveis na bilheteria do teatro.