Lady Gaga relança 'Born This Way' com participações de astros pop e leva fãs ao delírio

Lady Gaga levou os Little Monsters à loucura com o anúncio do lançamento de “Born This Way The Tenth Anniversary”, álbum comemorativo aos dez anos do seu segundo disco de estúdio. Os hits foram repaginados e ganharam a participação de famosos do pop.

“Obrigada a cada um dos artistas incríveis que reimaginaram as canções de ‘Born This Way’!”, publicou a cantora em seu perfil do Twitter, em referência direta aos artistas convidados: Kylie Minogue, Years & Years, Big Freedia, The Highwomen, Brittney Spencer, Madeline Edwards, Ben Platt e Orville Peck.

Ouça as versões repaginadas:

Lady Gaga também agradeceu a imensa legião de fãs, chamados carinhosamente de 'Little Monsters'. “Obrigada por construírem nossa comunidade de amor, aceitação e bondade nos últimos 10 anos."

"Sou muito grata por cada um de vocês. Alegre-se e ame-se hoje, porque baby, você nasceu assim!”, completou Mother Monster, citando um trecho do hit que dá nome ao álbum: ‘Born This Way’.