Lady Gaga e Doechii lançam Runaway, faixa da trilha de O Diabo Veste Prada 2

Runaway, faixa de Lady Gaga e Doechii composta para a trilha sonora de O Diabo Veste Prada 2, foi oficialmente lançada nas plataformas de streaming musical nesta sexta-feira, 10.

A canção, que é assinada por Gaga ao lado de Bruno Mars, tem uma batida tradicional de músicas usadas na passarela, com as artistas cantando que transformam "qualquer pista de dança numa passarela".

Além de assinar a composição, Mars também serve como coprodutor de Runaway ao lado de Cirkut e Andrew Watt, que comandaram as gravações de Mayhem, disco mais recente de Lady Gaga, lançado em 2025.

O Diabo Veste Prada 2 mostrará Miranda Priestly (Meryl Streep) lidando com as mudanças do mercado editorial e se reencontrando com Andy (Anne Hathaway), cotada para substituí-la na liderança da revista Runaway. Além de reacender intrigas do passado, o reencontro também as coloca em rota de colisão com Emily (Emily Blunt), agora uma executiva de alto escalão de uma empresa que pode salvar a publicação.

O Diabo Veste Prada 2 estreia no dia 30 nos cinemas brasileiros e os ingressos já estão em pré-venda. O filme original está disponível para streaming no Disney+.