Lady Gaga dá à luz primeiro filho com Michael Polansky, diz site

Nasceu uma estrela? Lady Gaga, de 40 anos, deu à luz seu primeiro filho com o empresário Michael Polansky, segundo informações divulgadas pela revista People e pelo site Page Six nesta sexta-feira (11). A cantora manteve a gestação de forma discreta e, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o nascimento ou o bebê.

A artista já havia falado publicamente sobre o desejo de ser mãe e agora vive a chegada do primeiro filho. A cantora ainda não se pronunciou oficialmente sobre a notícia.

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Nas imagens capturadas por paparazzis e divulgadas pelo Page Six, Lady Gaga aparece ao lado de Michael Polansky enquanto segura um bebê. Os registros começaram a circular depois que a publicação informou que o casal havia se tornado pai e mãe.

A cantora supostamente manteve a possível gestação longe dos holofotes e não havia feito um anúncio público sobre a gravidez.

Quem é Michael Polansky, noivo de Gaga?

Lady Gaga e Michael Polansky se conheceram em 2019 (Foto: Alberto Pizzoli | AFP)

Apesar de estar noiva, Lady Gaga não é casada com Michael Polansky. Os dois estão juntos desde o início de 2020 e ficaram noivos em 2024.

Polansky é formado em Matemática Aplicada e Ciência da Computação pela Universidade de Harvard. Ele atua como empresário e investidor na área de tecnologia.

Apesar de rumores sobre um possível casamento em segredo, fontes próximas ao casal já indicaram que os dois continuam apenas noivos.

Cantora já falou sobre o desejo de formar uma família

A maternidade já fazia parte dos planos de Lady Gaga antes do nascimento do primeiro filho. Em entrevistas anteriores, a cantora afirmou que construir uma família ao lado de Michael Polansky estava entre seus principais desejos para o futuro.

"Eu realmente quero ser mãe!", disse a cantora.

Gaga também já comentou sobre a vontade de criar os filhos com liberdade para que possam desenvolver a própria identidade e descobrir quem desejam ser.