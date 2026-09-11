Lady Gaga dá à luz primeiro filho com Michael Polansky, diz site
Cantora de 40 anos manteve a gestação longe dos holofotes e já havia falado sobre o desejo de ser mãe
Nasceu uma estrela? Lady Gaga, de 40 anos, deu à luz seu primeiro filho com o empresário Michael Polansky, segundo informações divulgadas pela revista People e pelo site Page Six nesta sexta-feira (11). A cantora manteve a gestação de forma discreta e, até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o nascimento ou o bebê.
A artista já havia falado publicamente sobre o desejo de ser mãe e agora vive a chegada do primeiro filho. A cantora ainda não se pronunciou oficialmente sobre a notícia.
VEJA MAIS
Nas imagens capturadas por paparazzis e divulgadas pelo Page Six, Lady Gaga aparece ao lado de Michael Polansky enquanto segura um bebê. Os registros começaram a circular depois que a publicação informou que o casal havia se tornado pai e mãe.
A cantora supostamente manteve a possível gestação longe dos holofotes e não havia feito um anúncio público sobre a gravidez.
Quem é Michael Polansky, noivo de Gaga?
Apesar de estar noiva, Lady Gaga não é casada com Michael Polansky. Os dois estão juntos desde o início de 2020 e ficaram noivos em 2024.
Polansky é formado em Matemática Aplicada e Ciência da Computação pela Universidade de Harvard. Ele atua como empresário e investidor na área de tecnologia.
Apesar de rumores sobre um possível casamento em segredo, fontes próximas ao casal já indicaram que os dois continuam apenas noivos.
Cantora já falou sobre o desejo de formar uma família
A maternidade já fazia parte dos planos de Lady Gaga antes do nascimento do primeiro filho. Em entrevistas anteriores, a cantora afirmou que construir uma família ao lado de Michael Polansky estava entre seus principais desejos para o futuro.
"Eu realmente quero ser mãe!", disse a cantora.
Gaga também já comentou sobre a vontade de criar os filhos com liberdade para que possam desenvolver a própria identidade e descobrir quem desejam ser.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA