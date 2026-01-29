Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lady Gaga interrompe show em Tóquio e critica o ICE: 'Mudem o rumo de suas ações'

A artista contou que, ao se preparar para voltar aos Estados Unidos, passou a refletir sobre a situação de famílias e crianças que, segundo ela, vêm sendo alvo de ações da agência

Estadão Conteúdo
fonte

Lady Gaga (Instagram @ladygaga)

Lady Gaga interrompe show em Tóquio e critica o ICE: 'Mudem o rumo de suas ações' Cantora faz discurso político durante apresentação da turnê 'Mayhem Ball' no Japão Lady Gaga interrompeu um show da turnê Mayhem Ball, em Tóquio, no Japão, para se posicionar contra o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos). A manifestação aconteceu durante uma das apresentações no Tokyo Dome, onde a cantora realiza cinco shows, com encerramento previsto para esta sexta-feira, 30.

No palco, Gaga afirmou que precisava falar sobre um tema que considera essencial no momento atual. "Quero tirar um segundo para falar sobre algo extremamente importante para mim. Algo importante para pessoas do mundo todo e, especialmente agora, para a América", disse.

A artista contou que, ao se preparar para voltar aos Estados Unidos, passou a refletir sobre a situação de famílias e crianças que, segundo ela, vêm sendo alvo de ações da agência.

"Meu coração dói ao pensar nas pessoas, nas crianças, nas famílias em toda a América que estão sendo impiedosamente perseguidas pelo ICE. Estou pensando em toda essa dor e em como as vidas delas estão sendo destruídas bem diante dos nossos olhos", afirmou.

Caso em Minnesota

Durante o discurso, Lady Gaga também mencionou o caso do enfermeiro de UTI Alex Pretti, baleado por agentes do ICE em Minneapolis, no último sábado, 24. A cantora disse estar preocupada com o clima de medo vivido por comunidades no estado de Minnesota.

"Também estou pensando em Minnesota e em todos que estão em casa vivendo com tanto medo e procurando respostas sobre o que todos nós deveríamos fazer", declarou. Segundo ela, a perda do senso de segurança afeta toda a sociedade. "Quando comunidades inteiras perdem a sensação de segurança e pertencimento, algo se quebra em todos nós", completou.

Mesmo falando fora dos Estados Unidos, Gaga reforçou a mensagem de solidariedade. "Eu sei que não estamos na América agora, mas estamos com a nossa comunidade e nós amamos vocês", disse ao público.

Música dedicada e apelo político

Na sequência, a cantora cantou a música Come to Mama, do álbum Joanne (2016). "Quero dedicar essa canção a todos que estão sofrendo, a todos que estão se sentindo sozinhos e desamparados, a qualquer pessoa que perdeu alguém e está passando por um momento difícil, um momento impossível", afirmou.

Gaga também fez um apelo por mudanças na condução política do país. "Precisamos voltar a um lugar de segurança, paz e responsabilidade. Pessoas boas não deveriam ter que lutar tanto e arriscar suas vidas por bem-estar e respeito", declarou. Ela ainda acrescentou: "Espero que nossos líderes estejam ouvindo. Espero que estejam nos ouvindo pedir que mudem rapidamente o rumo de suas ações e tenham misericórdia de todos em nosso país."

Antes de cantar, a artista ressaltou a importância da comunidade em tempos de incerteza. "Em um momento em que não parece fácil ter esperança, é a minha comunidade, meus amigos e minha família que me sustentam. Então, eu gostaria de cantar uma música que tenha um pouco de esperança, para tentar nos dar isso esta noite."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/LADY GAGA/SHOW/TÓQUIO/ICE
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARTICIPAÇÃO

Gaby Amarantos é convidada especial na transmissão do Grammy

A cantora paraense ganhou o Grammy Latino em 2023, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o álbum Tecnoshow

28.01.26 13h30

carnaval

Bloco Guarda Xuva Axado promove ‘esquenta’ com músicos paraenses antes do Carnaval em Belém

A festa busca arrecadar fundos para realizar o bloco em 2026

28.01.26 13h17

OBRA

Série documental ‘Amazônia Ancestral’, com seis episódios, estreia em plataforma

No dia 30, no Canal Curta, a obra chega com aprendizado, vivência e imersão profunda nos saberes tradicionais das diversas amazônias

28.01.26 12h31

OPINIÃO

Matheus ganha presente inusitado após ser eliminado do BBB 26

Para falar menos, fita isolante foi entregue para ex-brother

28.01.26 11h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (29/01)

O filme "O Livro do Amor" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

29.01.26 11h00

REALITY SHOW

Festa do Líder do BBB 26 termina em treta com desentendimento entre Jonas e Marcelo

Com os ânimos exaltados, a situação evoluiu para trocas de acusações, tentativas de apaziguamento e desabafos emocionados

29.01.26 10h48

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite dessa quarta-feira (28)

Babu teve a primeira Festa do Líder, Gabriela foi barrada da comemoração e treta envolvendo Jonas e Marcelo se espalhou pela Casa

29.01.26 8h51

MÚSICA

'Foi uma história linda', diz Diogo Nogueira sobre término com Paolla Oliveira

Incomodado com especulações, Diogo afirmou que o término aconteceu de maneira tranquila

29.01.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda