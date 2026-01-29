Lady Gaga interrompe show em Tóquio e critica o ICE: 'Mudem o rumo de suas ações' Cantora faz discurso político durante apresentação da turnê 'Mayhem Ball' no Japão Lady Gaga interrompeu um show da turnê Mayhem Ball, em Tóquio, no Japão, para se posicionar contra o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos). A manifestação aconteceu durante uma das apresentações no Tokyo Dome, onde a cantora realiza cinco shows, com encerramento previsto para esta sexta-feira, 30.

No palco, Gaga afirmou que precisava falar sobre um tema que considera essencial no momento atual. "Quero tirar um segundo para falar sobre algo extremamente importante para mim. Algo importante para pessoas do mundo todo e, especialmente agora, para a América", disse.

A artista contou que, ao se preparar para voltar aos Estados Unidos, passou a refletir sobre a situação de famílias e crianças que, segundo ela, vêm sendo alvo de ações da agência.

"Meu coração dói ao pensar nas pessoas, nas crianças, nas famílias em toda a América que estão sendo impiedosamente perseguidas pelo ICE. Estou pensando em toda essa dor e em como as vidas delas estão sendo destruídas bem diante dos nossos olhos", afirmou.

Caso em Minnesota

Durante o discurso, Lady Gaga também mencionou o caso do enfermeiro de UTI Alex Pretti, baleado por agentes do ICE em Minneapolis, no último sábado, 24. A cantora disse estar preocupada com o clima de medo vivido por comunidades no estado de Minnesota.

"Também estou pensando em Minnesota e em todos que estão em casa vivendo com tanto medo e procurando respostas sobre o que todos nós deveríamos fazer", declarou. Segundo ela, a perda do senso de segurança afeta toda a sociedade. "Quando comunidades inteiras perdem a sensação de segurança e pertencimento, algo se quebra em todos nós", completou.

Mesmo falando fora dos Estados Unidos, Gaga reforçou a mensagem de solidariedade. "Eu sei que não estamos na América agora, mas estamos com a nossa comunidade e nós amamos vocês", disse ao público.

Música dedicada e apelo político

Na sequência, a cantora cantou a música Come to Mama, do álbum Joanne (2016). "Quero dedicar essa canção a todos que estão sofrendo, a todos que estão se sentindo sozinhos e desamparados, a qualquer pessoa que perdeu alguém e está passando por um momento difícil, um momento impossível", afirmou.

Gaga também fez um apelo por mudanças na condução política do país. "Precisamos voltar a um lugar de segurança, paz e responsabilidade. Pessoas boas não deveriam ter que lutar tanto e arriscar suas vidas por bem-estar e respeito", declarou. Ela ainda acrescentou: "Espero que nossos líderes estejam ouvindo. Espero que estejam nos ouvindo pedir que mudem rapidamente o rumo de suas ações e tenham misericórdia de todos em nosso país."

Antes de cantar, a artista ressaltou a importância da comunidade em tempos de incerteza. "Em um momento em que não parece fácil ter esperança, é a minha comunidade, meus amigos e minha família que me sustentam. Então, eu gostaria de cantar uma música que tenha um pouco de esperança, para tentar nos dar isso esta noite."