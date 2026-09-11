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VÍDEO: MC Livinho se irrita após fãs de Belém cobrarem diretamente reembolso de show

O artista se pronunciou nos Stories do Instagram na manhã desta sexta-feira (11)

O Liberal
fonte

MC Livinho reage a fãs de Belém que cobram reembolso por show cancelado (Instagram)

O cantor MC Livinho se pronunciou nesta sexta-feira (11) sobre o cancelamento do show que faria neste sábado (12), em Belém. A apresentação, que já havia sido cancelada em agosto e remarcada, foi suspensa novamente porque o artista está em tratamento de uma inflamação grave nas cordas vocais, condição que o impede de cantar.

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Nos Stories do Instagram, ele afirmou que ama os fãs paraenses e que queria realizar o show, mas que não estava bem. 

Após fãs de Belém cobrarem diretamente dele o reembolso dos ingressos, Livinho pediu que o público entrasse em contato pelo e-mail indicado pela organização e se irritou com a insistência nas cobranças.

“Agora para de me encher o saco, pelo amor de Deus”, disse o cantor.

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