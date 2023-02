LAB Negras Narrativas abre inscrições para projetos audiovisuais de cineastas amazônicos

Depois da tentativa de apagamento aos realizadores audiovisuais do norte, ocasionado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), que não aprovou nenhum projeto no edital Novos Realizadores, uma notícia boa, a Lab Narrativas está com inscrições abertas até 20 de fevereiro para cineastas negros para os nove estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O regulamento e o formulário de inscrição podem ser encontrados na bio do Instagram @labnegrasnarrativas.

O laboratório oferece consultorias especializadas aos projetos selecionados com o objetivo de fortalecer as narrativas e reforçar estratégias de inserção e permanência no mercado audiovisual. Destinada aos diferentes gêneros como ficção, documentário e animação, e formatos: longa e curta-metragem e narrativas seriadas. Ao final da formação, a iniciativa premiará os três melhores projetos com o valor de R$10 mil cada. O laboratório ocorre entre os dias 3 e 8 de abril, em Belém (PA).

De acordo com o cineasta paraense, presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) e diretor executivo do LAB Negras Narrativas, Rodrigo Antonio, o objetivo é fortalecer os projetos e instrumentalizar as pessoas da região Norte para que se possa ter nas próximas edições maior presença da região no laboratório negras narrativas nacional que tem uma ação ainda maior e continuada, com bolsas e premiações ainda maiores.

Como suporte para uma dedicação ao trabalho, o Lab oferecerá aportes financeiros (Bolsas), com valores distintos para cada etapa de formação e uma bolsa de estudos em escola internacional de cinema na terceira e última etapa.

Sobre o cenário da produção audiovisual na Amazônia, Rodrigo Antônio diz que a região vivenciou uma experiência única com as políticas de regionalização/nacionalização e descentralização de recursos para o audiovisual, principalmente possibilitadas pela implementação da Lei 12.485 de 2011 e pelo Programa Brasil de Todas as Telas, lançado em 2014, operado pela Agência Nacional do Cinema e pelo Ministério da Cultura.

"Houve um processo de ativação e profissionalização da atividade audiovisual, onde produtores tiveram suas primeiras possibilidades de acesso a fundos de financiamento e de inserção de seus produtos no mercado nacional e internacional.

Ele completa que apesar dos entraves dos últimos anos, a região se manteve ativa e pulsante, alcançando feitos nunca antes registrados na história da filmografia. "Celebramos esse espaço enquanto região amazônica e entendemos que não podemos nos furtar a um protagonismo de um cinema negro na região e, por isso, a importância do Lab negras Narrativas Amazônicas ter esse recorte estratégico", pontua.

O LAB Negras Narrativas Amazônicas é um projeto de ampliação e descentralização das ações da Apan. A Apan é uma entidade fundada em 2016, dedicada à missão de consolidar, nos mais distintos campos do audiovisual, a presença de pessoas negras, de maneira a promover narrativas, transformar a percepção da sociedade com relação à negritude, combater o racismo estrutural e referenciar possibilidades de construção coletiva nas políticas públicas e no mundo do trabalho.