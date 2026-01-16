Kleber Mendonça Filho fala sobre entrega de prêmio fora do palco no Critics Choice

Kleber Mendonça Filho, diretor do filme O Agente Secreto, que venceu no início de janeiro o prêmio de Melhor Filme Internacional no Critics Choice 2026, comentou sobre a entrega do prêmio fora dos palcos, atitude que chamou a atenção do público.

"Eu acho que tudo aquilo não teve um resultado muito positivo pro Critics Choice Association. Acho que foi um grande erro", disse Kleber à BBC News Brasil.

Nesta edição da premiação, a categoria de Melhor Filme Internacional não foi apresentada no palco ao lado das demais, nem transmitida ao vivo durante a cerimônia.

O prêmio foi entregue no tapete vermelho, na entrada do evento, durante uma entrevista com Kléber e a produtora Emilie Lesclaux, que foram pegos de surpresa. O momento foi exibido em rápida chamada nos intervalos da cerimônia.

"Num momento político pelo qual os Estados Unidos passa atualmente, onde existe uma energia tão negativa em relação ao elemento externo, ao estrangeiro e ao imigrante, você fazer uma premiação internacional como o Critics Choice, que você tem todos diretores e diretoras internacionais presentes na entrega do título, e o prêmio ser entregue do lado de fora como uma coisa super frívola e superficial, quase como uma brincadeira, não pegou bem, de forma alguma", acrescentou o diretor.

Kleber disse ainda esperar uma atitude diferente na próxima edição do evento: "Eu espero que no ano que vem os filmes estrangeiros tenham um tratamento mais respeitoso".