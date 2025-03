Kieran Culkin, irmão de Macaulay Culki, vence Oscar de melhor ator coadjuvante

Kieran Culkin foi anunciado como vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2025. Seu trabalho no filme A Verdadeira Dor já era considerado como o favorito a levar a estatueta no teatro Dolby, em Los Angeles, neste domingo, 2.

Anteriormente na temporada o artista já havia recebido prêmios como Globo de Ouro, Bafta, SAG Awards, Critics' Choice Awards. Nos últimos anos, também foi elogiado por seu trabalho na série Succession.

Kieran Culkin iniciou sua carreira de ator ainda criança, no começo dos anos 1990. À época, atuou em papéis menores em diversos filmes de seu irmão, Macaulay Culkin, considerado uma das principais estrelas mirins do planeta.

O Oscar 2025 divulga os melhores do cinema em uma cerimônia na noite deste domingo, 2. Este é um dia histórico para o Brasil, que concorre com Ainda Estou Aqui em três categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Os indicados a Melhor Ator Coadjuvante

Yuri Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Verdadeira Dor

Edward Norton, Um Completo Desconhecido

Guy Pearce, O Brutalista

Jeremy Strong, O Aprendiz