Khloe Kardashian comenta com emoji em publicação de Juliette

A ex-campeã Juliette recebeu um comentário de Khloe Kardashian em uma publicação no Instagram. A socialite irmã de Kim Kardashian deixou uma sequência de emojis com olhos apaixonados na foto da campeã do "BBB 21".

O comentário de Khloe foi feito na tarde nesta quinta-feira (15) e ultrapassou milhares de curtidas. A foto de Juliette com roupão e no making off já alcançou quase dois milhões de curtidas em dois dias.

Enquanto alguns fãs ficaram extasiados, outros ressaltaram que a socialite nem segue a maquiadora e cogitaram que o comentário pode ter sido feito apenas para chamar atenção de fãs brasileiros.