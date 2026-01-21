Kenan e Kel anunciam reencontro em novo filme de comédia e terror

Kenan Thompson e Kel Mitchell vão voltar a dividir a cena em uma nova produção. Os atores da famosa série Kenan e Kel, dos anos 1990, anunciaram Kenan & Kel Meet Frankenstein, comédia de terror que reunirá a parceria de longa data em um projeto no qual ambos também atuam como produtores.

A revelação foi feita durante o programa esportivo Good Sports, da Amazon, apresentado por Thompson ao lado de Kevin Hart. Na ocasião, Mitchell participou como apresentador convidado e contou a novidade ao público.

Segundo as informações divulgadas pelos atores nas redes sociais, o filme aposta na combinação entre humor e elementos de terror, resgatando a dinâmica que tornou a dupla conhecida, agora aplicada a uma narrativa inspirada em histórias clássicas de monstros.

Ainda não há data oficial para o início das filmagens nem para a estreia. A parceria mais recente da dupla foi no filme A Guerra do Hambúrguer 2, lançado em 2024 no Paramount+.