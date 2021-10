Kelvin Araújo lança música baseada em história de amo de Fernando Zor

Kelvin Araújo vai presentear os fãs com um single que fala um pouco menos de amor, o término de um casamento. “Aniversário do Casal” é a faixa que chega às plataformas de streaming, nesta sexta-feira (29), e é assinada por Fernando Zor (dupla com Sorocaba) em parceria com Felipe Kef. A música é baseada em uma história real, de um casal que oficializa o casamento em bela noite de primavera, 12 de dezembro, e anos depois, naquela exata data, vão ao cartório assinar a separação.

“Estávamos entre amigos, uma resenha das boas, e de repente, surge a história de um amigo nosso, em que a data da separação é o dia do aniversário de casamento, e isso me emocionou muito, porque terminar um relacionamento já é difícil, imagina assinar o divórcio na mesma data, aí não tem coração que aguente”, explica Kelvin.

“Aniversário do Casal” também ganhará um clipe, uma mega produção dirigida por Alex Batista, onde um casal de atores dará vida a história. O vídeo será todo em preto e branco, mostrando elementos e objetos que marcam a separação.