Katy Perry faz viagem ao espaço

Katy Perry foi ao espaço nesta segunda-feira, 14, com a Taking Up Space Crew, missão da Blue Origin, empresa de foguetes de Jeff Bezos, fundador da Amazon. "Vou mostrar a cápsula que viemos treinando nos últimos dias. Eu vou cantar no espaço", brincou ela.

"Acreditar nos seus sonhos e dizer isso realmente os torna realidade", disse a cantora em um vídeo publicado nas redes sociais.

A cápsula utilizada possui um formato de pena, que ela revelou também ser um "chamado pessoal": "Minha mãe sempre me chamou de 'Feather' (pena, em inglês)".

"Há seis de nós, todas mulheres. É uma viagem ao espaço histórica, porque é a primeira vez que só mulheres vão ao espaço. Estou muito animada". Junto de Katy, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Kerianne Flynn e a jornalista Gayle Kin também fazem parte da missão espacial.

"Nunca senti tanto amor quanto hoje. Sinto que a mensagem que tenho é: 'Você nunca sabe a quantidade de amor que tem dentro de si até o dia em que se lança'", completa ela.

A NS-31, missão da Taking Up Space Crew, durou cerca de 11 minutos.