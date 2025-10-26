Katy Perry e Justin Trudeau são flagrados de mãos dadas em primeira aparição juntos como casal

A cantora Katy Perry e o ex-primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foram fotografados neste sábado, 25, saindo juntos de um show em Paris, na França, durante a comemoração do aniversário de 41 anos da artista. O registro marca a primeira aparição pública dos dois como casal. As informações são do site TMZ.

Os dois deixaram o Crazy Horse Paris de mãos dadas, enquanto fãs e fotógrafos aguardavam na porta do teatro. Em vídeo publicado pelo site, o casal aparece deixando o local enquanto fãs cantam "parabéns" para a cantora, e um deles entrega uma rosa a ela.

Um romance entre Perry e Trudeau já vinha sendo especulado desde o fim do casamento entre a cantora e Orlando Bloom, anunciado no início de julho deste ano. No mesmo mês, ela foi flagrada com o político em um famoso restaurante em Montreal, no Canadá, o Le Violon.

Justin Trudeau, 53, renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Canadá no começo do ano após sua aprovação atingir recordes negativos em seu país. Ele se separou de sua antiga esposa em 2023, com quem passou 18 anos casado, e é pai de três crianças: Xavier, Ella-Grace e Hadrien.

Já Perry, que fez show no Brasil recentemente durante o The Town, estava com Bloom desde 2016. Eles têm uma filha, Daisy Dove, de 5 anos.