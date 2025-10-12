Katy Perry é flagrada aos beijos com Justin Trudeau

Katy Perry e Justin Trudeau foram flagrados aos beijos a bordo de um iate na costa de Santa Bárbara, na Califórnia (EUA), segundo informações do jornal Daily Mail. As imagens, feitas por um fotógrafo do próprio veículo, reacenderam os rumores de um suposto romance entre a cantora e o ex-primeiro-ministro do Canadá.

Segundo as informações do jornal, o casal estava em um iate que pertence a Perry, aproveitando um momento de pausa da turnê mundial da cantora. Nas fotos, eles aparecem abraçados e trocando beijos.

Um romance entre Perry e Trudeau já vinha sendo especulado desde o fim do casamento entre a cantora e Orland Bloom, anunciado no início de julho deste ano. No mesmo mês, ela foi flagrada com o político em um famoso restaurante em Montreal, no Canadá, o Le Violon.

Em entrevista ao New York Times, um dos donos do restaurante confirmou a visita dos famosos. "Eu não posso afirmar que eles estavam em um encontro, mas eles estavam de ótimo humor", afirmou o chef Danny Smiles.

Ao Daily Mail, uma pessoa que diz ter visto o casal no iate deu detalhes do que presenciou. "Ela encostou a embarcação perto de um pequeno barco de observação de baleias, e eles começaram a se agarrar. Só percebi com quem ela estava quando vi a tatuagem no braço dele, e percebi imediatamente que era Justin Trudeau." A tatuagem em questão é o desenho do planeta Terra dentro de um corvo Haida, símbolo de um povo do Canadá que remonta às origens de sua família.

Justin Trudeau, 53, renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Canadá no começo do ano após sua aprovação atingir recordes negativos em seu país. Ele se separou de sua antiga esposa em 2023, após passar 18 anos casado, e é pai de três crianças: Xavier, Ella-Grace e Hadrien.

Já Perry, que fez show no Brasil recentemente durante o The Town, estava com Bloom desde 2016. Eles têm uma filha, Daisy Dove, de 5 anos.