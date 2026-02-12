Katie Holmes homenageia James Van Der Beek com carta escrita à mão: 'Profunda gratidão'

A atriz Katie Holmes homenageou com uma carta escrita à mão o amigo James Van Der Beek, que morreu na manhã de quarta-feira, 11, aos 48 anos. Os dois trabalharam juntos na série Dawsons Creek, sucesso do final dos anos 1990.

"Consegui formular algumas palavras com o coração pesado. É muita coisa para processar. Sou muito grata por ter compartilhado um pouco da jornada de James. Ele é muito amado", escreveu Katie na legenda da imagem, compartilhada no Instagram na noite de quarta.

Ela também deixou uma mensagem carinhosa para a esposa do ator, Kimberly. "Nós te amamos e estaremos sempre aqui para você e seus lindos filhos", disse Katie.

Na carta, a atriz relembra alguns momentos vividos ao lado de Van Der Beek. "Obrigada. Compartilhar espaço com a sua imaginação é sagrado - respirar o mesmo ar na terra da fantasia e confiar que os corações um do outro estão seguros em sua expressão", começa Katie.

"Essas são algumas das lembranças, junto com risos, conversas sobre a vida, músicas de James Taylor - aventuras de uma juventude única Coragem. Compaixão. Altruísmo. Força. Uma apreciação pela vida e pelas ações tomadas para vivê-la com a integridade de que a vida é arte - construindo um belo casamento, seis filhos amados - a jornada de um herói", continuou ela.

"Lamento essa perda com o coração repleto da realidade da ausência dele e uma profunda gratidão pela sua marca. Para Kimberly e as crianças, estamos aqui para vocês sempre. E sempre estaremos aqui para lhes dar muito amor e compaixão", conclui a atriz.

O ator, conhecido principalmente por seu trabalho na série Dawson's Creek, tratava um câncer colorretal em estágio 3. Ele descobriu a doença após uma colonoscopia em agosto de 2023. O diagnóstico, no entanto, só veio a público em novembro de 2024.

A nota de falecimento foi divulgada por sua mulher, Kimberly Van Der Beek, em uma postagem no Instagram. Segundo ela, o ator "morreu em paz" e enfrentou seus últimos dias com "coragem, fé e serenidade".

"Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a importância do tempo. Esses dias chegarão. Por ora, pedimos privacidade enquanto lamentamos a perda de nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo", escreveu a produtora cinematográfica. Além da esposa, James deixa seis filhos - Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua e Jeremiah.