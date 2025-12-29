Kate Winslet: 'minhas primeiras experiências íntimas na adolescência foram com garotas'

Kate Winslet participou do podcast Team Deakins, lançado na última quarta-feira, 24. No episódio, a atriz revelou que durante sua adolescência teve vivências íntimas com outras garotas.

Durante o programa, a artista comentou sobre sua participação no filme Almas Gêmeas. A inglesa refletiu sobre o fato de como algumas experiências a ajudaram durante a interpretação. A partir dessas vivências, ela pôde desenvolver melhor a conexão entre a sua personagem e a de Melanie Lynskey.

"Vou compartilhar algo que nunca compartilhei antes. Algumas das minhas primeiras experiências íntimas na adolescência foram com garotas", revelou no podcast, segundo o UOL. Winslet ainda contou que "tinha beijado algumas garotas e alguns garotos, mas não era particularmente evoluída em nenhum dos dois sentidos".

"Naquela fase da minha vida, eu certamente era curiosa, e acho que havia algo na conexão realmente intensa que aquelas duas mulheres tinham que eu compreendia profundamente", completou.

Almas Gêmeas, lançado em 1994, retrata a amizade doentia entre duas garotas. A relação cresce e se torna obsessiva, de forma que seus pais, preocupados, tentam afastá-las. A dupla não lida bem com a postura deles e formam um pacto para permanecerem juntas.