O Liberal chevron right Cultura chevron right

Kate Cassidy encontra carta escondida de Liam Payne um ano após sua morte

A influenciadora estava arrumando malas para viajar quando foi surpreendida pelo texto deixado pelo ex-membro da One Direction.

Estadão Conteúdo
fonte

Kate Cassidy e Liam Payne (Instagram @kateecass)

Kate Cassidy, influenciadora que namorava Liam Payne quando ele morreu em outubro de 2024, usou seu perfil no Tiktok para mostrar uma carta do cantor, encontrada por ela recentemente.

Kate estava arrumando malas para viajar quando foi surpreendida pelo texto deixado pelo ex-membro da One Direction.

"Eu odeio quando a gente não consegue se despedir, então... Tchau. Te amo, Katelyn. Tenha um ótimo dia. Com muito amor, eu! 444", diz o bilhete.

No ano passado, ela já havia usado as redes sociais para explicar a importância da sequência numérica 444 em sua relação com Liam Payne.

"É a favorita dos anjos. Provavelmente você vai ver o número 444 quando estiver se sentindo sozinho. De forma simples, o número 444 vai lembrá-lo que os anjos estão sempre te apoiando. Quando você ver esse número, tenha certeza de que você é protegido e amado pelos anjos", diz a postagem.

Liam Payne morreu em outubro do ano passado, após cair da varanda do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Kate havia passado alguns dias com o namorado no país, mas voltou para os Estados Unidos antes do cantor porque a estadia dele se estendeu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Kate Cassidy

Liam Payne

morte

carta
Cultura
.
