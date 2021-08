Karol Conká, Lumena e Camilla de Lucas se alfinetam nas redes sociais

Camilla de Lucas publicou um vídeo do BBB21 em que aparece brigando com Karol Conká. E a partir disso acabou gerando um desconforto com outras participantes.

"Na segunda semana que eu vi o caos, entrei no meu retiro espiritual e me acalmei total. Se eu continuasse com essa energia aqui não ia aguentar mais 3 dias. Agora vocês entendem porque fiquei calminha! kkkk Esse meme é tudo. Vocês aqui fora iam amar essa energia, mas eu ia sair precisando fazer terapia de segunda a sexta", disse Camilla na postagem.

Em seguida, Karol publicou, sem citar nomes: "Meu bem... Já estamos em Agosto. Siga em paz!". O comentário da cantora ganhou reforço com as falas de Lumena, que questionou o cancelamento nas redes sociais após Lucas Santos, filho de Walkyria Santos, ser encontrado morto após receber ataques na web por um vídeo com um amigo.

"A gente já tá em agosto e ver participante reviver cenas que adoecem e contribuem com a propagação de mais ódio é um soco no estômago. Eu e Karol, a gente já pagou por todos os nossos erros. Eu sou a participante com menos seguidores da edição e tenho consciência que isso foi reflexo da minha participação e ok. Mas, acordar vendo notícia de um menino vítima de linchamento na internet e ver BBB levantando pauta de cancelamento dar vontade de desistir. O que falta agora? Quer a gente na fogueira?", questionou Lumena.

Após a publicação de Lumena, Camilla respondeu: "Concordo também Lu, e tem participante que aqui fora continua curtindo comentários que estão incitando ódio em outros participantes. É bom pontuar isso!".