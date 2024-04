Justiça rejeita denúncia contra MC Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual no BBB 23

A Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra MC Guimê e o lutador Cara de Sapato, pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante o Big Brother Brasil 23. A mexicana fazia intercâmbio no reality brasileiro no ano passado. O MPRJ pode recorrer.

Após a decisão, Cara de Sapato postou uma mensagem nas redes sociais. "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus", escreveu.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá havia indiciado os dois pelo crime e encaminhou ao MP em abril do ano passado. Na decisão que rejeitou a denúncia, o juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, da 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá, ressaltou que a vítima não foi ouvida antes da denúncia.

"Embora a Lei 13.718, de 2018 ter passado a permitir a deflagração de ação penal pública incondicionada em relação ao delito descrito na denúncia não significa de modo algum que a persecução penal possa ter início sem que a vítima seja ouvida ou de forma indiferente à sua vontade", escreveu o juiz.

O MPRJ ainda chegou a oferecer um acordo de não persecução penal, porém, Guimê e Cara de Sapato tinham que assumir que praticaram o crime. A defesa do lutador rejeitou a opção.

“Estamos comemorando a decisão de hoje, em que a Justiça finalmente reconhece que os elementos essenciais ao crime de importunação sexual não estão presentes”, disse Ricardo Sidi, advogado de Cara de Sapato.

Entenda o caso

O cantor e o lutador teriam abusado da mexicana Dania Mendez durante uma festa dentro da casa do Big Brother Brasil (BBB) 23. Durante a festa do líder realizada na noite de quarta para quinta, Guimê passou a mão no corpo da influencer mexicana, que entrou na casa para um intercâmbio, sem o consentimento dela.

Já Cara de Sapato deu um beijo e foi acusado de fazer contatos físicos forçados em Dania. Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do programa por conta desses fatos.

A investigação contra Guimê e Cara de Sapato foi aberta no dia 16 de março e durou pouco mais de um mês. As equipes de ambos pediram desculpas pelas atitudes dos participantes.