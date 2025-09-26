Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Justiça condena Crivella por censura a livro durante a Bienal de 2019

Estadão Conteúdo

A Justiça do Rio de Janeiro condenou o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) a pagar uma multa de R$ 100 mil por danos morais coletivos. A decisão, publicada pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem relação com o caso de censura a uma revista em quadrinhos ocorrido durante a Bienal do Livro de 2019.

O caso ocorreu durante a Bienal do Livro de 2019, quando Crivella, então prefeito do Rio, determinou o recolhimento de uma revista em quadrinhos dos Vingadores, que apresentava na capa dois personagens do sexo masculino, Hulking e Wiccano, se beijando.

"Pessoal, precisamos proteger as nossas crianças. Por isso, determinamos que os organizadores da Bienal recolhessem os livros com conteúdos impróprios para menores. Não é correto que elas tenham acesso precoce a assuntos que não estão de acordo com suas idades", escreveu na ocasião no X, antigo Twitter. Em vídeo, ele continua, após exibir a capa da graphic novel Vingadores - A Cruzada das Crianças: "Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo."

A ordem de recolhimento gerou forte comoção, com a organização da Bienal afirmando que não iria interferir na distribuição dos exemplares. Na ocasião, fiscais da prefeitura estiveram na feira, realizada no Riocentro, zona oeste da cidade, para checar de que forma o livro em quadrinhos estava sendo comercializado. Sob vaias de parte do público, os fiscais percorreram vários estandes, mas não encontraram nenhum exemplar do livro, que esgotou após 40 minutos um dia após a decisão de Crivella.

A decisão judicial entende o uso de recursos públicos para efetuar a determinação de Crivella, destinada apenas a uma obra que demonstrava afeto entre personagens do mesmo sexo, como um agravante. Em determinado trecho, a decisão afirma:

"Ao mobilizar a máquina pública para lacrar as revistas em quadrinhos cujas capas contivessem representações de atos afetivos entre pessoas do mesmo gênero, demonstrou-se uma compreensão desigual de que determinadas formas de afeto - no caso, beijos entre duas figuras masculinas - são inapropriadas para o público juvenil, como se tivessem teor pornográfico ou de perversão sexual, ao passo em que semelhante tratamento não foi conferido às obras literárias que trouxessem representações de afeto entre homens e mulheres. Parecer da douta Procuradoria de Justiça nesse sentido."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Marcelo Crivella

condenação

justiça

censura

livro
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Alok retorna ao Pará para se apresentar no Festival do Abacaxi 2025 e apoiar projetos sociais

Hits do DJ, como ‘Hear Me Now’ e ‘Never Let Me Go’, prometem embalar o público no Ecoparque do Cafezal

26.09.25 8h00

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Banda Verene lança primeiro álbum de estúdio com show, em Belém, no domingo (28)

Banda paraense apresenta seu primeiro álbum no Studio Pub com participação especial da Junoplast Cave

25.09.25 22h35

ROCK DOIDO

Gaby Amarantos comemora 5 milhões de plays de ‘Foguinho’ com festa repleta de dança, em Belém

Amaury Lorenzo, Samuel de Assis, Blogueirinha e Kenya Sade estiveram entre os convidados da noite de festa

25.09.25 20h05

POLÊMICA

Brunna Gonçalves anuncia saída da Beija-Flor; veja o que se sabe sobre os bastidores da decisão

A influencer comunicou os fãs que foi pega de surpresa nesta quarta-feira (24)

24.09.25 20h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

'Ela é maravilhosa', diz Boca Rosa ao comentar affair com atriz global; saiba quem é

Bianca explicou que a relação não seguiu adiante e que hoje elas mantêm uma amizade

26.09.25 10h17

FAMOSOS

Muito caro? Anitta revela que não tem carro e explica o motivo

Durante palestra sobre negócios, cantora explicou que não gosta de "luxar"

26.09.25 11h35

AÇÃO SOCIAL

Casa Futura chega a Belém com programação aberta ao público

A partir do dia 15 de outubro, a Casa Futura vai sediar uma série de oficinas abertas ao público, com inscrição gratuita

26.09.25 11h09

Celebridades

Güllü, famosa cantora turca, morre ao cair do 6º andar de prédio

Filho da artista nega boatos de suicídio e diz que a queda foi um acidente em Çinarcik, no noroeste da Turquia

26.09.25 12h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda