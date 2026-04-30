Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Júri da Bienal de Veneza renuncia em protesto contra a participação de russos e israelenses

Estadão Conteúdo

O júri internacional da 61ª Bienal de Arte Contemporânea de Veneza apresentou sua renúncia nesta quinta-feira, 30, nove dias antes da abertura oficial do evento na cidade ao norte da Itália. O ato é um protesto e revela a tensão nos bastidores após a Bienal confirmar a participação de artistas da Rússia e de Israel na exposição, considerada a mais importante do setor. A comissão era liderada pela brasileira Solange Farkas, fundadora e diretora da Associação Cultural Videobrasil.

Um breve comunicado sobre a renúncia foi divulgado pelo site e-flux, especializado em notícias de arte. O texto diz: "A partir de 30 de abril de 2026, nós, o júri internacional selecionado por Koyo Kouoh, Diretora Artística da 61ª edição da Bienal de Veneza - In Minor Keys (Em Tons Menores) -, renunciamos aos nossos cargos. Fazemos isso em reconhecimento à nossa Declaração de Intenções emitida em 22 de abril de 2026".

Além de Farkas, assinam o documento os outros quatro jurados: Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi.

O Estadão procurou a organização da Bienal de Veneza para comentar a decisão do júri, mas não obteve resposta. A reportagem também solicitou um posicionamento de Solange Farkas. O espaço segue aberto.

Na declaração de intenções citada, a comissão manifestava o desejo de excluir da premiação artistas oriundos de países acusados de crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), em Haia.

Embora o júri não cite países específicos, o tribunal possui investigações abertas contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, além de ter emitido um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, por crimes de guerra.

De Israel, o principal artista participante é Belu-Simion Fainaru, que exporá no Arsenale, o espaço mais prestigiado da Bienal. Ao jornal The New York Times, Fainaru afirmou que não pode ser discriminado e pediu para ser avaliado apenas pela "qualidade e mensagem" de sua arte. Da Rússia, cerca de 40 artistas participarão do evento.

Em um post publicado no Instagram há cinco dias, Fainaru mostrou uma foto da preparação de sua instalação na Bienal e escreveu que "infelizmente, a Bienal pode acabar sendo menos sobre arte e mais sobre o mundo turbulento que a rodeia". "Mas ainda estamos fazendo arte e acreditando no diálogo", finalizou.

Diante da renúncia do júri, a Bienal de Veneza decidiu transferir a cerimônia de entrega de prêmios de 9 de maio para 22 de novembro. De acordo com nota divulgada pela organização, serão concedidos dois prêmios que seguirão "o princípio de inclusão e igualdade de tratamento".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

visuais

Bienal de Veneza

júri

renúncia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Morfina Punk lança EP 'Caderno de Fazer Refrão' com seis faixas inéditas nas plataformas

Novo trabalho da banda paraense mistura punk, grunge e influências amazônicas, além de trazer proposta com viés social

30.04.26 18h03

CULTURA

VÍDEO: Joelma e Wanderley Andrade cantam ‘Conquista’ juntos e resgatam clássico que marcou gerações

O momento foi compartilhado com exclusividade ao Grupo Liberal nesta quinta-feira (30)

30.04.26 17h51

PROGRAMAÇÃO

‘5º Encontro das Estrelas’ reúne cultura popular e carimbó em Belém neste domingo (3)

Programação reúne grupos de carimbó, artistas convidados e terá como destaque o Arraial do Pavulagem

30.04.26 15h29

GASTRONOMIA

Festival Mangiare Italiafest chega a Belém com gastronomia, cultura e tradição italiana

O festival acontece de 30 de abril a 3 de maio, oferecendo entrada gratuita ao público. A programação integra a presença de chefs renomados, apresentações culturais e experiências imersivas.

30.04.26 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

MÚSICA

CPM 22 faz show em Belém e relembra grandes sucessos na turnê de 30 anos

Banda volta a Belém após três anos no festival Claro que é Rock, que também terá Titãs e os 40 anos do álbum ‘Cabeça Dinossauro’

30.04.26 8h00

MÚSICA

Pabllo Vittar faz show gratuito em Belém no dia 16 de maio

Apresentação acontece na Praça Waldemar Henrique e encerra a programação da Semana S do Comércio 2026 na capital paraense

30.04.26 14h34

E ESSA INTERAÇÂO?

Luciano Huck surpreende ao fazer pedido inusitado para Virginia: 'Uma coisa que nunca fiz na vida'

A influenciadora disse que amou o pedido do apresentador e o ajudou com algumas dicas

30.04.26 17h40

GUNS NO PARÁ

Bolo feito por paraense para Guns N' Roses é entregue e chega ao camarim

Confeiteira de Belém criou doce temático para a banda e recebeu retorno da equipe após show no Mangueirão

29.04.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda