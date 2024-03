Juliette terá que deixar sua casa no RJ: "O dono pediu"

A ex-BBB Juliette anunciou nas redes sociais que terá que deixar de morar em sua atual residência, no Rio de Janeiro, onde ela já mora há três anos. A influenciadora contou aos seus seguidores que o imóvel é alugado, e que o dono pediu ele de volta.

Em vídeos compartilhados no seu perfil, a paraibana mostrou detalhes da casa enorme e admitiu que sentirá muitas saudades do lugar. "O dono vai morar aqui, ele pediu", disse ela rindo enquanto exibia a casa.

"Ai, vou sentir saudade da minha primeira casinha no RJ. Mas não é agora não, vai demorar. [...] Tá bom, vivemos três anos aqui”, contou a vencedora do BBB 22.

Juliette afirmou que planeja continuar no Rio de Janeiro, em uma nova casa. Ela ainda não decidiu se comprará ou alugará novamente um imóvel.

"Tô pensando se eu alugo ou se eu compro. Por quê? Primeiro tem a questão dos investimentos, preciso sentar com meu financeiro e entender. E segundo, não sei se quero ficar o resto da minha vida no Rio, tenho dúvidas. Por isso, provavelmente, vou alugar de novo e decidir isso. Na verdade queria construir do zero o jeito que imaginei", concluiu a cantora.