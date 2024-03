Juliette dá close no bumbum ao posar para foto e declara: 'Me sinto uma gostosa'

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, posou com um vestido curto de recortes e fez questão de dar um close no bumbum. A sequência de fotos chamou a atenção dos seguidores de uma rede social e a cantora confessou na legenda: “Me sinto uma gostosa”.

Artista chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novas fotos nesta quarta-feira (Foto: Alex Santana)

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios para a cantora. “E você é! Uma grande gostosa que conquistou todos nós”, escreveu a apresentadora Giovanna Ewbank. “Por fora gostosa, por dentro é poesia”, disse uma fã.

Na última terça-feira (5), Juliette participou do novo programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Surubaum, e falou sobre o relacionamento com o atual namorado, Kaique Cerveny.

"Eu fazia crossfit e ele foi campeão em 2019. A gente se seguiu e começou a conversar em 2019. Aí ele namorou, eu namorei, paramos de nos falar, e depois do Big Brother retomamos o contato", lembrou a cantora.