Juliette é cobrada pelo público e Gil do Vigor aproveita últimos dias no Brasil em clima de romance

O BBB 21 já acabou, mas os participantes continuam se mantendo firmes nos noticiários do universo das celebridades. E claro, que o "Égua do Babado!" também não vai deixar de comentar. Esta semana, Juliette fez uma participação no Criança Esperança, ao lado de Wesley Safadão, e vários internautas comentaram sobre o desempenho da ex-bbb.

Outro fato que também está dando o que falar é o relacionamento de Gil do Vigor com o dentista Plínio Vasconcellos. Gil chegou a falar aos seguidores que não está namorando, mas ele chegou a apresentar o rapaz para a família.

Sofia Liberato, filha de Gugu Liberato, reclamou que a tia, Aparecida de Fátima Liberato Caetano, não permitiu que ela comprasse um Porsche, carro com o qual "sonhava".