Juliette dispensa Fiuk: 'ex-amor platônico'

Durante uma conversa no quarto do líder, Juliette disse para Fiuk que, no começo do jogo, era apaixonada por ele. O cantor retrucou dando a entender que ainda havia tempo para os dois, mas logo foi "barrado" pela paraibana. "Você é meu ex-amor platônico".

A conversa, que aconteceu na madrugada de sábado (20), começou como uma brincadeira sem compromisso. Juliette cantou para o amigo: "Tanto amor que lhe ofereci, e você não deu valor". Fiuk não perdeu a oportunidade e disparou: "Olha, eu pulo nessa cama aí". Juliette, entretanto, não perdeu tempo e logo cortou a conversa. "Ô, Fiuk, você pegou [a Thaís Braz] e nosso amor não tem como acontecer mais", falou ela, entre risos.

O filho de Fábio Jr. pediu paciência e provocou, dizendo que tudo acontece no tempo certo e que os dois talvez poderiam ter algo fora do confinamento. "Ele tá dizendo que 'lá fora a gente se encontra'. Mas não sou traíra, não!", soltou Juliette, ao reforçar que não trairia Thaís. "Meu Deus, não vou trair a menina que é minha amiga! Ô, Fiuk, não me complica, não, que eu saio do programa de talarica!", alertou a sister.