Juliana Paes vira chacota por participação em polêmico vídeo publicitário de companhia aérea

A atriz Juliana Paes se tornou alvo de piadas nas redes sociais nesta terça-feira (6) após sua participação em um vídeo promocional de uma companhia aérea, que visava promover um voo entre Londres (Inglaterra) e São Paulo. Nas imagens, a artista aparece vestida como uma passista de escola de samba, rodeada por elementos associados a outros ritmos da América Latina, como as maracas comumente utilizadas na salsa. A publicidade recebeu críticas, inclusive do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

No vídeo, Juliana, que atualmente está envolvida nas gravações da primeira novela da Netflix, surge inicialmente como uma comissária de bordo. Em seguida, ao anunciar as medidas de segurança, ela se transforma, cobrindo-se de plumas e paetês.

Pegou mal

A peça publicitária foi considerada de mau gosto pelos internautas, que não economizaram nas críticas. "Perdeu tudo! Juliana Paes aposta todo seu dinheiro e tem que fazer comercial mega estereotipado sobre o Brasil", brincou uma internauta identificada como Zabela. "Juliana Paes sambando no avião para comercial é 100% dívida de agiota", acrescentou Bruno Leo Ribeiro. "Nem quarta-feira e já estou completamente Juliana Paes com maracas das ideias", completou Alice.

Até mesmo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, demonstrou sua insatisfação com o vídeo, uma vez que se tratava de um voo com destino a São Paulo, utilizando elementos associados principalmente ao Rio de Janeiro. Em seu comentário, o prefeito afirmou que a companhia aérea deveria ser processada por propaganda enganosa.

Em seu Twitter, Juliana Paes explicou que a publicidade foi produzida antes da pandemia de covid-19 e que aceitou o trabalho porque a proposta era "zoar com esses estereótipos". Ela lamentou que, mesmo com toda a diversão durante a gravação, o resultado final não tenha sido como esperado.