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Juliana Paes deixa posto de rainha de bateria da Viradouro

Estadão Conteúdo

A atriz Juliana Paes anunciou neste sábado, 28, que deixará o posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro, escola campeã do carnaval do Rio em 2026.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a atriz de 47 anos disse que a decisão foi motivada por compromissos profissionais.

"O carnaval foi tudo, foi especial demais pra mim. Ainda acordo assim: 'meu Deus, foi um sonho', ainda acordo sem acreditar", disse no vídeo.

Segundo ela, a impossibilidade de se dedicar ao cargo com a disponibilidade com a qual gostaria pesou para a tomada de decisão.

Entre os compromissos citados está a segunda temporada de uma série na Netflix, Os Donos do Jogo, onde Juliana vive uma das protagonistas.

"Quem me vê ali sabe o quanto que eu amo estar ali, o quanto que eu me entrego, o quanto eu adoro aquela bateria, aquelas pessoas, aquela escola, a cidade, a festa", desabafa.

E segue: "É por respeitar tanto esse de rainha do Carnaval, e de pessoas que se doam tanto o ano inteiro, que eu não posso seguir".

No discurso, Juliana também celebrou a conquista recente da escola e classificou o momento como "um ciclo lindo" em sua trajetória.

"Ano que vem eu sigo junto com a Viradouro, mas de um jeito diferente. Não mais ocupando o posto de rainha de bateria", disse.

A atriz também indicou que a agremiação anunciará uma nova rainha em breve.

Repercussão

Em poucas horas, o post já recebeu milhares de comentários, incluindo de famosos. Entre as celebridades que comentaram está a cantora Lexa. "Uma vez rainha, sempre rainha", escreveu.

MC Rebecca também deixou uma mensagem de apoio: "Linda demais".

Fãs destacaram a passagem marcante da atriz pela escola. "Você fez história na avenida de uma forma linda e inesquecível", comentou uma seguidora. "Foi um reinado lindo", disse outro.

Vitória no Carnaval 2026

A saída acontece semanas após a vitória da Unidos do Viradouro no carnaval 2026 do Rio de Janeiro.

A escola conquistou o título com o enredo "Pra Cima, Ciça!", em homenagem ao mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Ciça, somando nota máxima na apuração.

O desfile marcou o retorno de Juliana Paes ao posto de rainha de bateria após 17 anos. Essa também foi a primeira conquista da atriz com a agremiação.

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