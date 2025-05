Em celebração ao Dia das Mães, no domingo, 11, o marido de Julia Roberts publicou uma foto rara da atriz com os três filhos do casal.

"Mães fazem as coisas mais legais. Amo esse pessoal", escreveu na legenda Daniel Moder, que é diretor de fotografia e casado com Julia desde 2002.

Na imagem, a atriz aparece entre os gêmeos Hazel e Phinnaeus, de 20 anos, e Henry, de 17. Confira aqui .