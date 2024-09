Júlia Passos apresenta sucessos e novidades no programa 'Sala de Ensaio' do Sesi Pará

A cantora paraense Júlia Passos é a atração da 15ª edição do programa Sala de Ensaio, que estreia na próxima sexta-feira (6/09), no canal do Teatro do Sesi Pará no Youtube. No quadro, ela, que além de compositora também é instrumentista, apresentadora, atriz e influenciadora digital, apresentou três músicas inéditas e sucessos conhecidos do público, como “Paraoara” e “Viro Onça”.

Em sua apresentação, Júlia contou com uma banda formada exclusividade por mulheres, composta por Melina Fôro (direção musical e guitarra), Camila Barbalho (baixo), Lorena Carvalho (bateria), Renata Almeida (piano) e Layriane Braga (percussão). Questionada sobre a formação, ela destacou a importância da representatividade feminina.

"A formação da banda toda feminina é uma realização pessoal e profissional. Isso potencializa o meu trabalho, vejo uma grande liderança feminina, não só minha, mas de todas as mulheres que fazem parte da minha trajetória”, afirmou a cantora em entrevista ao Grupo Liberal.

Considerada uma das principais representantes da música regional paraense, com um repertório que mescla carimbó, zouk e brega paraense com influências do pop contemporâneo, Júlia descreveu sua participação no programa como uma experiência significativa.

“Participar do Sala de Ensaio foi muito bonito, porque é um daqueles momentos onde o nosso trabalho, a nossa trajetória, são consagrados. É um registro da nossa música, um diário, um livro aberto, onde podemos nos comunicar com o público novo e relembrar o público que já nos acompanha de quem somos”, afirmou a artista.

Novos projetos

Atualmente, Júlia está em estúdio preparando seu primeiro álbum, que contará com dez faixas. Ela comparou o processo de produção do álbum a uma "montanha-russa de sentimentos" e explicou que é um momento especial em sua carreira.

“É a primeira vez que vou me apresentar de maneira tão completa para o mundo, para o mercado. Além de ser a realização de um sonho, esse álbum traz parcerias muito potentes com pessoas que sempre admirei", destacou.

Sobre o álbum, Passos garantiu que as faixas foram escolhidas criteriosamente e está repleto de feats com artistas que ela admira. “O álbum em si é a realização de um sonho, as coisas que fazem ele nascer e que vêm com ele são a realização de outros pequenos sonhos que fizeram parte da minha carreira”, complementou.

Além de sua carreira musical, Júlia também atua como atriz e participou das gravações do curta-metragem “Calypso: O Amor é Ralado”, da produtora Mairi, que deve estrear até o final de 2024. Passos dá vida a personagem Ivete, inspirada na cantora Joelma, por quem Júlia nutre profunda admiração.

“Desde criança eu acompanho a Joelma e tenho todos os DVDs. Ela plantou no coração a sementinha da cantora performática que eu sou hoje. Então, fazer um filme em que a minha personagem se inspira diretamente nela, é uma experiência muito linda e emocionante”, afirmou a cantora.

Júlia também esteve mais um ano consecutivo na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes como influenciadora digital, uma de suas facetas. Em 2023, a artista estava à frente das redes sociais do evento literário. Este ano, Passos foi convidada como a Voz da Diversidade.

“Eu sou uma mulher bissexual noiva de outra mulher, levanto essa bandeira o tempo inteiro sobre naturalizar amores do mesmo sexo, sobre respeito e luta a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Então, estar na feira do livro, que é um espaço de amplitude de vozes, que é um espaço de conhecimento, que é um espaço de literatura, mas de vivências também, foi muito importante para mim enquanto ser humano”, declarou.