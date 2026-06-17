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José Roberto Burnier volta ao SP2 após ataque de pitbull e celebra com post aliviado

O ataque sofrido pelo jornalista aconteceu em 7 de junho

Estadão Conteúdo
fonte

José Roberto Burnier mostra ferimentos após ataque de pitbull (Reprodução)

Dez dias depois de ser atacado por um pitbull, José Roberto Burnier voltou ao SP2, da Globo, na noite da última segunda-feira, 15. O jornalista e apresentador celebrou o retorno com uma postagem no Instagram, comentando ainda a gravidade dos ferimentos.

"As feridas, as dores minhas e da minha cachorra são nada perto do que poderia ter sido. Graças a Deus", escreveu Burnier na rede social.

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O ataque sofrido pelo jornalista aconteceu em 7 de junho, em São Paulo, enquanto ele passeava com seus cachorros. Na ocasião, ele foi mordido por um pitbull que andava sem guia e focinheira na rua.

"Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras. É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem. É lei estadual: qualquer cachorro, manso ou bravo, pequeno ou grande, treinado ou não, só pode circular nas ruas com guia", escreveu ele no Instagram na época. Burnier recebeu quatro pontos nos ferimentos.

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