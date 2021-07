Jornalista anuncia saída da rádio Jovem Pan por ser ambiente tóxico

A jornalista Amanda Klein anunciou, nesta quarta-feira (7) sua saída do programa "3 em 1", da rádio Jovem Pan. Em publicação no Twitter, ela contou que pediu para sair do cargo e se referiu ao local de trabalho como "ambiente tóxico".

Pedi pra sair do “3 em 1”. Em ambiente tóxico e com ataques pessoais não se faz jornalismo. E eu sou jornalista. Continuo na JP no “Jornal da Manhã” e em outros programas. Conto com vcs! — Amanda Klein (@_AmandaKlein) July 7, 2021

O anúncio de Amanda acontece um dia após uma discussão com Rodrigo Constantino ao vivo durante o "3 em 1". Comentando sobre a provável indicação de André Mendonça ao STF (Supremo Tribunal Federal), a dupla acabou se desentendendo quando a temática se voltou para o casamento gay.