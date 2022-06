Jorge Aragão é internado em hospital do Rio e passará por cirurgia nesta semana

Aos 72 anos, Jorge Aragão foi internado no Hospital Copa D’or Star, no Rio de Janeiro, após se sentir mal, na terça-feira (7). A assessoria do cantor informou ao portal Metrópoles que o artista deu entrada na unidade de saúde, porque tinha uma cirurgia marcada para a próxima quinta-feira (9).

De acordo com os assessores, a operação será para tratar um problema na vesícula do sambista - o que deveria ter ocorrido em 2020, mas teve que ser adiada por conta da pandemia.

Em nota, a equipe tranquilizou os fãs e afirmou que o cantor está bem: